Piccinini: “Italia superiore ad Austria e Ucraina. Che qualità a centrocampo. Fin qui…”

In collegamento con Sky Sport dall'Olimpico dopo Italia-Galles, Sandro Piccinini ha analizzato così la prestazione degli Azzurri di Mancini

"Voglio sottolineare lo stato di grazia del nostro centrocampo, considerati anche gli infortuni di Sensi e Pellegrini. C'è l'imbarazzo della scelta. C'è un bel clima. In questa Italia ci sono stati tanti infortuni, eppure la prestazione è stata sempre di un certo tipo. C'è identità. Fin qui non abbiamo vissuto momenti di difficoltà, non abbiamo affrontato squadroni. L'abitudine a giocare certe partite può essere importante. L'Italia è superiore sia a Ucraina che ad Austria. Abbiamo grande qualità in mezzo al campo, davanti non si può prescindere da Immobile e Insigne. Verratti è un leader. Negli scontri a eliminazione diretta c'è l'imponderabile, ma entrambe sono abbordabile".