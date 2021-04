Piccinini sulla Superlega: “I 12 club hanno debiti perché amministrati male”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sandro Piccinini si è detto critico all'opzione Superlega: ecco cosa ne pensa

"Sono critico e muovo due obiezioni: mi occupo di tv da 40 anni, a giudicare dalla formula, questi 2 gironi da 10 squadre con andata e ritorno son 18 giornate. E' una noia mortale così, chi pensa di moltiplicare il numero delle partite possa moltiplicare gli ascolti sbaglia, rischia di logorare l'effetto evento sportivo. Nel tempo, si rischia di attenuarlo. Siamo tutti impazziti per PSG-Bayern ma era un quarto dopo essersi qualificati l'anno prima, poi gli ottavi, e poi arriva la grande partita. Non è che se la fai 5 volte da settembre a novembre non fa più quei dati di ascolto".

"L'UEFA farebbe un autogol clamoroso, serve il buonsenso e c'è margine politico di trattativa. Se si va con il bazooka si va male tutti quanti. La seconda obiezione è economica: si parte da un presupposto mistificatorio, i promotori della Superlega dicono che i debiti arrivano da un sistema non autosufficiente. Non è vero che il sistema non regge, può essere migliorato ma non è che i 12 club hanno 6 mld di debiti perché sono amministrati male, le risorse sono spese male, strapagando i giocatori e i procuratori. L'esempio virtuoso è l'Atalanta che ha un bilancio in super attivo, non è obbligatorio indebitarsi. I club possono essere amministrati bene, sono tutti e 12 indebitati guarda caso. La riduzione dei costi è la prima regola. I grandi club la fanno un po' facile, se facessimo il Mondiale tutti gli anni non sarebbe la stessa cosa. Oggi mi sembra un salto nel buio perché c'è già una Champions, che si può migliorare certo ma ho le mie riserve sull'efficacia di un torneo di 20 squadre. I club sono soggetti privati, anche se i dirigenti passano e la storia e i milioni dei tifosi rimangono. Andrei cauto prima di prendere decisioni impopolari".