Piccinini: “Conte sta sfruttando tutta la rosa dell’Inter. Eriksen e Sanchez…”

Sandro Piccinini ha commentato così la vittoria pesantissima ottenuta dall'Inter di Antonio Conte sul campo del Torino

"Mi sembra che nell'Inter ci sia qualità anche nelle alternative. Sanchez ha preso consapevolezza di questo ruolo non da titolare fisso. Forse lui si aspettava qualcosa di diverso, ma mi pare ora sia stato bravo a farsi trovare pronto. La squadra ne ha bisogno. Con Eriksen c'è stato un tentativo di recupero da parte di Conte, dopo che non è andato via a gennaio. Non ha fatto partite clamorose, ma si è reso utile. Si è sacrificato e sta provando a mettere qualità con più convinzione. Prima non esisteva come alternativa. Ora Conte sta sfruttando tutta la rosa a disposizione e, a questo punto della stagione, è importante. L'Inter la coppia d'attacco più forte".