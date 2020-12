Inter, Piccoli: “Che emozione il primo gol a San Siro. Peccato per la sconfitta”

È un giocatore dell’Atalanta in prestito allo Spezia e ha segnato il gol della bandiera per la squadra ligure nella gara contro l’Inter. Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Skysport e ha sottolineato: «Primo gol in Serie A? Innanzitutto ringrazio i miei compagni che mi hanno aiutato e il mister che mi ha dato fiducia. Un sogno fare gol a San Siro. Un’emozione incredibile, impressionante, in uno stadio così con giocatori importanti. Adesso bisogna lavorare e farcela per il nostro traguardo, peccato per la sconfitta».

-Da piccolo chi era il tuo idolo?

Sì. Mi piacciono vari elementi. Quando ero all’Atalanta Zapata era il mio maestro. Mi piaceva Vieri o Ibra, attaccanti forti che in area sono micidiali. Quello che mi stimola di più è Zlatan per carattere, forza fisica, dinamismo. È un mostro.

(Fonte: SS24)