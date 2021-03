Inter, entra PIF? Primo grande effetto: “Un’ipotesi farebbe sorridere parecchi interisti”

L'ingresso nell'Inter del Public Investment Fund saudita potrebbe portare il suo primo grande effetto: c'è un'ipotesi che fa sperare i tifosi

Il prossimo 30 giugno, scadrà il quasi trentennale ruolo di Pirelli come main sponsor dell'Inter, dopo l'arrivo nel 1995 sotto la gestione Moratti. Da tempo, Suning si sta adoperando nella ricerca di un nuovo partner, che possa garantire maggiori entrate nelle casse nerazzurre. In tal senso, però, i possibili stravolgimenti societari potrebbero cambiare le carte in tavola. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'eventuale ingresso in società del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita darebbe una spinta enorme all'arrivo di un main sponsor arabo da 30-35 milioni a stagione, ipotesi che farebbe sorridere parecchi tifosi dell'Inter. Scrive il quotidiano: