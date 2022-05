Pillon: “La Champions ha influito sul calo Inter. Scudetto? Decisiva l’ultima giornata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Bepi Pillon ha parlato così della corsa al vertice per lo Scudetto tra le milanesi

"Avere più squadre che competono è meglio, crea maggior interesse. Quella tra Inter e Milan è una bella volata, da capire chi taglierà prima il traguardo: per me si deciderà tutto all'ultima giornata".

"Probabilmente ha influito la Champions League, giocando così spesso finisci per pagare. L'eliminazione è stata dura da digerire e hanno avuto qualche risultato negativo, in questo momento comunque stavano andando bene, se si toglie Bologna. Per me se la giocano fino alla fine".