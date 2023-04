Pimenta: “La Serie A sta tornando. Haaland sarà il primo calciatore a valere un miliardo”

Rafaela Pimenta, l'avvocata brasiliana che ha preso in mano l’impero di Raiola, si racconta in una intervista al Corriere della Sera

Rafaela Pimenta, avvocata brasiliana, ha preso in mano l’impero di Raiola. Intervistata dal Corriere della Sera, la procuratrice parla di uno dei giocatori più importanti della sua agenzia, Erling Haaland. "Vi dico non quanto costa, ma quanto vale: sarà il primo calciatore a valere un miliardo. Pensate all’indotto che genera, a soli 22 anni: trofei, sponsor, marketing, social, contenuti. Quanto può portare a un club? Non solo nel mondo cosiddetto reale, ma anche nel digitale. Sarà il primo campione del metaverso. Il futuro è lì. Lui ha tutto: forza, umiltà. Ma la sua vera forza è la normalità. Il suo segreto è la famiglia: il padre, ex calciatore, lo ha aiutato moltissimo. Batterà tutti i record".