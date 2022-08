Pin: “Milenkovic via? Non mi strappo i capelli. Quello che non deve partire è…”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Celeste Pin, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Quello che non deve andar via è Igor. Perché è quel difensore che serve alla Fiorentina: carismatico e competitivo. Mentre Milenkovic se va via non mi strappo i capelli. Il difensore fondamentale per me è Igor. Coordina la difesa, su di lui Italiano confida al 100%. Ripeto, uno come Quarta è da recuperare. Milenkovic ha fatto bene, ma mi aspettavo alzasse l’asticella, secondo me non ha ancora quella maturazione tale da migliorare il livello".