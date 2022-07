TMW – Pinamonti, le cifre dell’accordo Salernitana-Inter. Ma lui non è convinto

"Con l'Inter c'è già un accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus e ricompra in favore del club nerazzurro, a cifre variabili: 35 milioni il primo anno, poi si sale. A frenare gli entusiasmi è l'attaccante di Cles, a oggi tutt'altro che convinto di raggiungere l'Arechi. Pinamonti è ambizioso, preferirebbe altre piste", commenta Tuttomercatoweb.com. Pinamonti, infatti, preferirebbe l'Atalanta ma Iervolino, presidente della Salernitana, non molla e andrà in pressing per provare a trovare l'intesa con l'entourage.