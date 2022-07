Pinamonti, l’Atalanta vuole chiudere: l’Inter può abbassare la propria richiesta

Reduce da una positiva stagione in prestito all'Empoli, Andrea Pinamonti è destinato a lasciare nuovamente l'Inter. Questa volta, però, a titolo definitivo: su di lui ci sono tante squadre, Atalanta in testa, come scrive Tuttosport: "C'è Pinamonti, conteso da diverse squadre della Serie A, ma vicino all'Atalanta. L'Inter vuole 20 milioni per il suo attaccante reduce da un'ottima annata all'Empoli, ma siccome Marotta vuole mantenere un diritto di recompra, potrebbe accontentarsi di 17-18 milioni. I bergamaschi, prima scelta di Pinamonti, vogliono chiudere, ma il Monza e il Sassuolo non hanno ancora alzato bandiera bianca (difficile, invece, che possa spuntarla la Salernitana)".