Pinamonti, l’Inter vuole 20 mln. Offerta Atalanta da 15: occorre trattare

E' quello di Andrea Pinamonti uno dei nomi con cui l'Inter punta a fare cassa sul mercato. Il centravanti ha già un accordo con l'Atalanta, che, però, come riporta il Corriere dello Sport, deve alzare la sua offerta: "L’Inter punta a 20 milioni, con un minimo margine di sconto. Solo che l’attaccante vuole scegliere una piazza di suo gradimento, nello specifico che gli garantisca uno step in avanti dopo l’Empoli. L’Atalanta gli ha proposto un posto nell’attacco di Gasperini e Pinamonti ha dato il suo assenso. L’offerta bergamasca, ovvero una decina di milioni più 5 di bonus, non è però soddisfacente: occorre trattare".