Pinamonti, definita l’offerta dell’Atalanta. “L’Inter chiede 5 mln in più”

"Dopo gli approcci nella giornata di giovedì, da parte del Monza e della Salernitana, entrambi rispediti al mittente dal ragazzo, nella giornata di ieri è avvenuto il primo contatto tra l'Atalanta e l'Inter. Tra l'offerte dei bergamaschi (10 milioni + 5 di bonus) e la richiesta della società di Suning (20 milioni) ballano ancora 5 milioni. La speranza, per tutte le parti in causa, è che la quadra si trovi il prima possibile. Futuro in divenire, quindi, per Pinamonti".