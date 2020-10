Pinamonti: “Ho la fortuna di ricevere tanti consigli, soprattutto da Lukaku. Conte ci dice…”

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni dopo la vittoria contro il Genoa: “E’ stata una bellissima emozione, fin da quando sono entrato allo stadio. Ma soprattutto per l’esordio stagionale. Ho lavorato per farmi trovare pronto, sono contento. Come dice sempre il mister le parole valgono poco, contano i fatti. Devi cercare a tutti i costi di vincere, loro combattono ogni partita specialmente contro le grandi squadra. Sono arrivati i tre punti, siamo tutti felici. Quando ti alleni con certi giocatori puoi solo imparare. Ho la fortuna di essere qua con loro, sono ottimi ragazzi oltre che giocatori. Tutti quanti soprattutto gli attaccanti mi danno tanti consigli. Anche Lukaku mi ha dato tanti consigli quando sono entrato. Conte mi ha detto di proteggere palla e di attaccare la profondità perché dovevamo chiudere la partita. Proviamo così tanto in settimana che sappiamo già cosa fare. E’ una forza del nostro mister. Metterci nelle migliori condizioni possibili”.

(Inter TV)