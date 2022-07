Monza, ieri contatto con l’Inter per Pinamonti. Si lavora sul prestito con obbligo

"Il primo nome per l’attacco biancorosso resta quello dell’interista Andrea Pinamonti. Dopo una grande stagione ad Empoli con 36 presenze e 13 reti, il Monza vuole affidare le chiavi del reparto offensivo al 23enne centravanti di Cles. Anche ieri ci sarebbero stati ulteriori contatti tra le parti: la formula buona potrebbe essere quella del prestito al Monza con obbligo di riscatto, con una clausola di recompra della punta trentina a favore dell’Inter. Una trattativa ben avviata che ha come spettatore interessato Andrea Petagna, con il Monza che potrebbe accelerare sulla punta del Napoli nel caso in cui non riuscisse a chiudere per Pinamonti", spiega La Gazzetta dello Sport.