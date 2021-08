Pinamonti, ore calde: l’Empoli è in pole e attende una risposta in giornata

Andrea Pinamonti resta un obiettivo di mercato di tante squadre di Serie A ma l'Empoli, al momento, è in vantaggio

In attesa di capire su chi possa cadere la scelta sulla punta in entrata, l'Inter lavora anche in uscita: Andrea Pinamonti resta un obiettivo di mercato di tante squadre di Serie A ma l'Empoli, al momento, è in vantaggio. Secondo Tuttomercatoweb.com, nella giornata di oggi è attesa la risposta del giocatore classe 1999 alla proposta dei toscani. Nel caso in cui Pinamonti dovesse accettare la destinazione, l'affare si chiuderebbe sulla formula del prestito con l'ingaggio pagato da entrambe le società.