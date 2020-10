CdS – Attacco Inter, Pinamonti non ha ancora la fiducia di Conte. Ne è la prova il fatto che…

Anche il Corriere dello Sport sostiene che l’Inter in attacco soffra di coperta corta. Secondo il quotidiano, infatti, dietro Lukaku e Lautaro la situazione non è delle più rosee. In particolare, secondo il CdS Andrea Pinamonti non avrebbe ancora la piena fiducia di Conte:

“(…). La situazione che si è venuta creare lascia comunque qualche dubbio sull’effettiva profondità del reparto offensivo nerazzurro. Perché dietro a Lukaku e al “Toro” ci sono “solo” Sanchez e Pinamonti. Con il primo che ogni tanto si deve fermare per qualche acciacco. E con il secondo che, forse, ancora deve conquistare la piena fiducia di Conte, prova ne sia che in Ucraina per “cambiare” Lautaro gli ha inizialmente preferito Perisic“.

(Fonte: Corriere dello Sport)