Italia U21 qualificata a Euro 2021, Pinamonti entra e segna: c’è una buona notizia per Conte

Con 90 minuti d’anticipo, l’Italia Under 21 ha conquistato la qualificazione all’Europeo di categoria in programma nel 2021 in Ungheria e Slovenia. La formazione di Nicolato si è aggiudicata col risultato di 4-0 la sfida sul campo del Lussemburgo e può già festeggiare il pass per la fase finale.

Protagonista con la maglia degli ‘Azzurri‘ il calciatore dell’Inter Andrea Pinamonti. Entrato in avvio di ripresa al posto di Sottil, l’attaccante nerazzurro ha firmato al 56′ la rete del momentaneo 3-0 con il tap-in vincente sul cross di Bellanova. Pinamonti non ci sarà nell’ultima sfida contro la Svezia, a Pisa: il classe 1999 è stato ammonito e sarà squalificato. Una buona notizia per Antonio Conte, che potrebbe ritrovare il suo attaccante ad Appiano Gentile con qualche giorno d’anticipo. Le altri reti portano la firma di Scamacca (doppietta) e Marchizza.