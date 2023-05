Pinamonti: “Inter? Con Conte sono cresciuto tantissimo, vado orgoglioso di quello scudetto”

"Quando arrivi in una società come questa e senti la fiducia di tutti, al di là del prezzo pagato per averti, ti senti più forte e cerchi di dare di più. E' fondamentale. Qui è come se fosse una piccola famiglia, la società ci fa sentire parte di un progetto. Il gol per me è un bisogno fisico, ti fa sentire libero. Ci sono momenti dove le cose vanno meno bene e questo bisogno lo senti ancor di più. Ma ho capito che non deve diventare un'ossessione. Il gol che ricordo con maggior affetto? Il mio primo in Serie A, di sinistro in SPAL-Frosinone. Mi piacerebbe segnare in Champions League in futuro".