Pinamonti, ipotesi Roma: il Genoa cerca la formula giusta, Inter spettatrice interessata

La stagione di Andrea Pinamonti non proseguirà al Genoa: l’attaccante di scuola Inter, dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative, sembra destinato a cambiare aria, e diversi club hanno sondato il terreno. Sky Sport fa il punto della situazione:

“Fonseca e la Roma cercano un attaccante giovane, che già conosce la Serie A: uno dei profili seguiti è Pinamonti. Su Pinamonti non è semplicissima la questione: il Genoa ha l’obbligo di riscatto dall’Inter il primo di febbraio quindi, per questioni di bilancio, non può girarlo in prestito a un’altra squadra. Si stanno cercando si capire i modi e i metodi per soddisfare anche l’Inter, che ha già messo a bilancio i 18 milioni di euro del riscatto: si cerca una soluzione“.