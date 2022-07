Inter, sì alla Salernitana. Ma la priorità di Pinamonti è un’altra. Monza ancora forte

Secondo Libero "Una possibile suggestione potrebbe essere rappresentata da Andrea Pinamonti (23), in uscita dall’Inter. Ma il centravanti (lo scorso anno 13 gol all’Empoli) piace a tante squadre, e una della contendenti ha fatto all in. La Salernitana avrebbe infatti trovato l’accordo con i nerazzuri su una base di 20 milioni: trovare quello con il giocatore non dovrebbe essere però una passeggiata: su di lui resta forte il pressing dello scatenato Monza di Berlusconi e Galliani (che però avrebbe già pronto Andrea Petagna dal Napoli come alternativa) e l’Atalanta. È proprio dai bergamaschi che il club di Danilo Iervolino deve guardarsi maggiormente le spalle: Pinamonti, non è un segreto, avrebbe dato priorità alla squadra di Gasperini".