Pinamonti, il Monza non si arrende: la richiesta dell’Inter rimane di 20 milioni

Il futuro di Andrea Pinamonti è ancora tutto da scrivere: l'attaccante classe '99, reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, è nel mirino di numerose squadre, con l'Inter che rimane in attesa di offerte soddisfacenti. Sul bomber di Cles, come scrive Tuttosport, è forte l'interesse del Monza, ma non c'è accordo sulla valutazione: "Resta in ballo con l'Inter l'affare per il centravanti Andrea Pinamonti, 23 anni: dopo la sua esplosione in prestito all'Empoli, l'Inter non si schioda da 20 milioni che per Galliani sono troppi. Ma l'ad brianzolo confida sulla necessità dell'Inter di rastrellare cash".