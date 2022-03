Pinamonti: “Doppia cifra a Empoli, poi Europei e Mondiali con l’Italia”

Andrea Pinamonti si è raccontato tra passato, presente e futuro. Ecco le parole dell'attaccante in chiave Nazionale

A DAZN Talks su Twitch, Andrea Pinamonti si è raccontato tra passato, presente e futuro. Ecco le parole dell’attaccante dell’Empoli, in prestito proprio dall’Inter, in chiave Nazionale:

“Può essere un obiettivo, arrivare in Nazionale e fare competizioni importanti. È sicuramente un obiettivo. Ho fatto tante partite nelle giovanili, è diverso dal club. Devi riuscire a fare gruppo subito, l’Europeo Under 19 e il Mondiale Under 20 sono state tra le esperienze più belle della mia vita. La maglia della Nazionale fa effetto. Voglio arrivare ai prossimi Europei e Mondiali”.

“L’obiettivo va raggiunto, da 10 in poi. Ci arrivo e vi regalo una mia maglietta e decidete se tenerla in studio o creare un giochino per chi vi segue e farla vincere ecco, metterla in beneficenza”.