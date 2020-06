Nicola: “Pinamonti? Sta completando la sua maturazione. Nelle ultime due gare…”

Cosa manca a Pinamonti per trovare continuità di gioco e di rendimento? A questa domanda ha risposta Davide Nicola, allenatore del Genoa, che ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Juventus per 3 a 1. «È chiaro che Andrea sta completando la maturazione. Nelle ultime due gare secondo me ha avuto una continuità importante sia nel gioco di squadra sia nel crearsi le occasioni da gol per sfruttare la mole di gioco che ha creato la squadra», ha sottolineato. L’attaccante ex Inter potrebbe finire sul mercato in estate e i nerazzurri potranno decidere se riportarlo subito a Milano.

(Fonte: SS24)