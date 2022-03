Pinamonti: “Penso all’Empoli e a fare il meglio possibile. Torneremo alla vittoria”

L'attaccante dell'Empoli, di proprietà dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida di oggi contro il Genoa

"E' una partita che ha emozioni particolari. Rivedo miei ex compagni e mi fa molto piacere. Io però devo pensare all'Empoli e a fare il meglio possibile. Spero di fare gol e arrivare alla doppia cifra anche in questo stadio. La strada non l'abbiamo mai persa. E' solo una mancanza di risultati che però fanno la differenza. Il nostro gioco lo abbiamo sempre fatto nonostante le sconfitte. Con questo spirito torneremo alla vittoria e faremo i punti fatti all'andata".