Pinamonti, non solo Cagliari. “Nodo ingaggio ma arrivano altre due proposte dalla A”

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Andrea Pinamonti piace a due squadre di Serie A oltre al Cagliari

In attesa di definire il sostituto di Hakimi, l'Inter è concentrata anche a rivedere il proprio reparto offensivo. Se Lautaro e Lukaku sono intoccabili, non si può dire altrettanto per Pinamonti e Sanchez. Tra i nomi in entrata circolano con insistenza Scamacca e Petagna, oltre a Keita Balde. Prima, però, è necessario sfoltire, appunto, il parco attaccanti e Pinamonti è il primo indiziato. "L'attaccante piace a Venezia e Salernitana e si è parlato di lui anche come contropartita all'interno dell'affare Nandez col Cagliari, il nodo però è legato a un ingaggio da circa 2 milioni di euro", spiega infatti calciomercato.com.