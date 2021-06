Pinamonti: “Ad un certo punto Inter più unita per arrivare allo scudetto”

L'attaccante nerazzurro ha individuato il momento nel quale è cambiata la stagione della squadra di Conte

Anche Andrea Pinamonti, come i suoi compagni, ha commentato la vittoria dello scudetto nel film della stagione 2020-2021 in onda sui canali nerazzurri. Nel video, di produzione della Inter Media House, presented with Credit Agricole, si ripercorre la straordinaria annata della squadra interista. Una stagione che è stata caratterizzata dalla vittoria dello scudetto ma anche dall'introduzione del nuovo logo. Il documentario si chiama "I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review".