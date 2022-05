Pinamonti, futuro tutto da scrivere. TS: “Per l’Inter non può valere meno di…”

L'attaccante classe '99, autore di 13 gol in questa stagione, potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri per far cassa

L'ottima stagione disputata da Andrea Pinamonti non è di certo passata inosservata: l'Inter sa di avere tra le mani un giocatore che ha dimostrato di poterci stare alla grande in Serie A, ma è anche consapevole che potrebbe essere proprio lui l'elemento in grado di dar respiro al bilancio senza cedere qualche big. Le offerte non mancheranno di certo per l'attaccante classe '99, ma i nerazzurri vogliono che la sua valutazione venga riconosciuta. Così scrive Tuttosport: "Si ascolteranno con attenzione le proposte per Pinamonti. Il 22enne attaccante ha segnato 13 gol in A e per il club non può valere meno di 25 milioni: Pinamonti potrebbe essere concretamente una delle chiavi più importanti dell'estate nerazzurra".