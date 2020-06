Inter, tifosi davanti al Centro Sportivo: Handa e Padelli si sono fermati per loro

Allenamento mattutino in casa Inter, con la squadra divisa in due gruppi. Fuori dal centro sportivo nerazzurro c’era anche qualche tifoso ad attendere i giocatori. Era da tempo che non si potevano chiedere autografi e foto ai giocatori, ma oggi Padelli e capitan Handanovic si sono fermati per i tifosi. Sono scesi dalle auto, hanno spiegato a Skysport, e si sono messi in posa davanti alle fotocamere. Anche Zanetti, che era arrivato alla Pinetina con gli altri dirigenti nerazzurri per assistere all’allenamento, si è intrattenuto con i tifosi. Restando a distanza e indossando le mascherine. Si torna piano piano alla normalità.

(Fonte: SS24)