Pintus: “Ecco come è cambiato il modo di allenarsi. Mondiali? Non escludo che…”

"La preparazione è cambiata negli ultimi trent’anni, grazie alle nuove tecnologie: una volta non c’erano cardiofrequenzimetri o gps che oggi permettono di dosare allenamenti individualizzati e monitorare parametri specifici in una performance atletica che aumenta di continuo. Per questo occorre studiare continuamente: due anni fa mi sono laureato in Fisioterapia e oggi a 60 anni, mi sono iscritto ad un dottorato di ricerca. In inverno ci saranno i Mondiali, per un preparatore sarà un problema con chi sarà via per oltre un mese. Ci sono tempi biologici da rispettare e pianificare un periodo di recupero: non è da escludersi un calo in primavera".