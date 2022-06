Pintus: “Scudetto Inter? Dopo la pandemia la squadra rispose in modo eccellente”

L'ex preparatore atletico dell'Inter, ora al Real Madrid, Pintus parla del suo lavoro con Ancelotti ma anche dello scudetto vinto coi nerazzurri

«Ho sempre studiato e lavorato tanto. Tutto comincia dai test fisici: ogni atleta è diverso per soglia aerobica e anaerobica, velocità, potenza, forza e accelerazione. La base è scientifica con alcune intuizioni del momento, e molto del lavoro viene personalizzato».

«I ragazzi vogliono il giocattolo, però sanno dell’importanza di entrambi i metodi. Da circa quindici anni si è iniziato a integrare preparazione fisica e tecnica, esercizi con e senza palla, però per esperienza ho rilevato che gli infortuni possono aumentare, soprattutto se non si eseguono adeguate compensazioni. Non dimentichiamoci comunque che la partita viene giocata con la palla».