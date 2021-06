El Mundo – Real Madrid, no a Conte: ecco perché. Intanto torna Pintus

Dopo due stagioni nello staff di Conte all'Inter, il preparatore atletico tornerà al Real Madrid

Carlo Ancelotti è a un passo dal ritorno al Real Madrid. Come conferma El Mundo, il tecnico italiano è in pole per sostituire Zinedine Zidane. "All'inizio le candidature più importanti erano quelle di Antonio Conte e Pochettino. L'italiano, ancora senza squadra, è stato praticamente escluso per il suo carattere imponente. Per l'argentino il Real teme che sarà complicato strapparlo al Psg", si legge su El Mundo.