Uno dei volti nuovi nel giorno del raduno sarà quello di Pio Esposito. Già vestito di nerazzurro al Mondiale per club, farà capolino ad Appiano Gentile per restare. Perché quello che ha fatto vedere ha un valore e i margini da aggredire non mancano di certo. Su di lui si sofferma anche la Gazzetta dello Sport in edicola oggi.