Salterà il torneo continentale con la Nazionale di Nunziata l'attaccante di proprietà nerazzurra che ha appena mancato di un soffio con lo Spezia la promozione in Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 10:22)

Non era al massimo già nella finale play-out poi vinta dalla Cremonese contro il suo Spezia. Francesco Pio Esposito ha anche segnato l'unico gol della partita per la squadra ligure. E non era al meglio come ha spiegato a fine gara il suo allenatore per problemi al ginocchio. Era in ritiro con l'Under21 ma salterà l'Europeo.

L'attaccante 20enne, come ha comunicato la FIGC, lascerà il raduno. Lo staff medico della Nazionale, in accordo con quello dell'Inter, lo considera indisponibile per il torneo che si giocherà in Slovacchia tra l'11 e il 28 giugno. Periodo simile a quello del Mondiale per Club dell'Inter (15 giugno-13 luglio per chi arriva alla finale).

Il giocatore aveva raggiunto ieri pomeriggio Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico azzurro che non ha dato il via libera per i prossimi impegni. Entro la mezzanotte il tecnico Carmine Nunziata comunicherà alla UEFA la lista dei 23 convocati per la fase finale dell'Europeo.

(Fonte: Figc.it)