Pioli: “Sfruttiamo questa vittoria in Serie A. Siamo il Milan, vogliamo lottare per il vertice”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato quanto accaduto al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Milan

"Sono felicissimo, soprattutto per i giocatori e i tifosi. I miei hanno dimostrato di essere una squadra forte e matura contro un avversario difficile. Un premio giusto per la prestazione. Adesso dobbiamo essere bravi, perché dobbiamo dimostrare il valore morale di questa vittoria nelle prossime partite. La sconfitta di Firenze non ci aveva tolto la fiducia nei nostri mezzi, ora però bisogna sfruttare questo successo in campionato, con convinzione, perché vogliamo essere competitivi, perché siamo il Milan e perché è giusto che lottiamo per le prime posizioni. Stimolante giocare queste partite, vogliamo farlo con continuità. Ora non ci esaltiamo troppo, continuiamo a lavorare con serietà. Di strada da fare ce n'è tanta, ma vogliamo onorare la maglia che indossiamo. Pensiamo alle prossime 3 di campionato, poi ci sarà il Liverpool".