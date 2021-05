Pioli: “Non arrivare tra le 4? Sarebbe delusione, non certo fallimento perché…”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della gara contro il Cagliari

"Invece per vincere le partite noi siamo destinati a giocare bene, stasera abbiamo fatto fatica contro un avversario che ha lasciato pochissimi spazi. Domenica si chiuderà il cerchio, quello che abbiamo fatto di buono c'è tutto. Stasera c'è grande delusione, ma domani mattina si riparte. L'Atalanta è un avversario forte, è l'unico avversario che in questo anno e mezzo sotto la mia gestione non siamo riusciti a battere, e quindi abbiamo l'occasione per provare a riuscirci. Il risultato di oggi pomeriggio ha dato più serenità al Cagliari e dal punto di vista mentale hanno giocato più liberi. Arrivare quarti o quinti? Cambierebbe per tutto il campionato che abbiamo fatto, non arrivare tra le prime 4 sarebbe sicuramente una delusione dal punto di vista del risultato. Sicuramente non un fallimento perché quest'anno abbiamo gettato le basi per costruire in futuro un Milan vincente".