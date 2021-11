Pioli: “Qualcuno diceva che avremmo dovuto mollare la Champions? In realtà…”

Intervenuto ai microfoni di Infinity, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così la vittoria contro l'Atletico

"Chi ha giocato dall'inizio ha fatto bene, chi è entrato ha fatto bene. Questa è l'attitudine giusta e la dimostrazione della volontà di non mollare mai. Qualcuno diceva che avremmo dovuto mollare la Champions? Non è mai stata la nostra mentalità, anche se non avessimo avuto possibilità avremmo dovuto affrontare queste partite con professionalità. Sono esperienze giuste per capire come si preparano e come si vivono queste partite, l'ha vissuta con grande intensità mentale".