Pioli: “La peggiore partita dell’ultimo periodo. Giusti i fischi dei tifosi. La distanza dall’Inter…”

Il Milan incassa la seconda sconfitta consecutiva in casa. I rossoneri a San Siro cadono contro l'Udinese grazie al rigore trasformato da Pereyra. Al termine della gara Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non abbiamo giocato una partita di livello, più la gara è andata avanti e più si è fatta difficile".

"È stata la peggiore partita che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, abbiamo faticato a muoverci, trovare spazi. Credevo che avendo due punte vicine ci avrebbe dato più soluzioni, per Jovic è la prima partita dall'inizio, è capitato in una serata in cui la squadra non ha reso al meglio".