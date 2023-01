Pioli: “Far bene domani per preparare poi il derby. Per rivedere vero Milan…”

In conferenza alla vigilia della sfida con il Sassuolo, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così anche in chiave derby

SASSUOLO - “Domani abbiamo un’opportunità, per superare il momento bisogna essere compatti e voltare pagina. Pensare troppo a ciò che dovevamo e potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto. Siamo contenti di tornare davanti ai nostri tifosi, fonte d’ispirazione a Roma per quello che hanno fatto. Sono stati compatti e uniti, ci hanno sostenuti sempre, ora tocca a noi. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliono superare il momento o non ci mettono il 100%. C’è grande attenzione e volontà, il momento si supera lavorando. Conta solamente la partita di domani”.