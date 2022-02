Libero – Inter-Milan, lotta scudetto. Ora Pioli e Inzaghi devono fare la differenza

Nel derby hanno sbagliato entrambi qualcosa, ora i due allenatori devono dare qualcosa di più per aiutare le loro squadre

Finito il derby, continua la lotta scudetto. E alla corsa per il titolo delle due milanesi si riferisce il quotidiano Libero. Il giornale sottolinea che il derbyha ricordato come a parità di forze in campo sono gli allenatori che devono incidere facendo la differenza. "Sia Inzaghi sia Pioli devono entrare in una parte che non hanno mai recitato in carriera, ovvero quella del mister “da scudetto”, quello che trascina la squadra sull’ultimo gradino, il più ripido e difficile. Gestiscono due ottime squadre su cui è visibile la loro mano, ora possono badare meno alla tattica e più alle scelte e alla gestione emotiva. Entrambi hanno sbagliato nel derby. Pioli la formazione, Inzaghi i cambi. Vice-versa, il primo ha indovinato le sostituzioni, il secondo la strategia di inizio gara. Devono considerare anche i riflessi delle loro scelte sulla squadra. Dettagli, ma che a certe altezze fanno la differenza", si legge.