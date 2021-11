Milan, Pioli: “Resteremo ai vertici per tutto il campionato. Oggi episodi sfavorevoli”

E' arrivata la prima sconfitta in campionato per il Milan di Stefano Pioli, che cade in casa della Fiorentina di Italiano per 4-2

Marco Macca

E' arrivata la prima sconfitta in campionato per il Milan di Stefano Pioli, che cade in casa della Fiorentina di Italiano per 4-2. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore rossonero a DAZN dopo il match del Franchi:

"Gli episodi sono stati sfavorevoli, significa che non abbiamo messo in campo la solita determinazione. In certi momenti abbiamo messo sotto la Fiorentina, creando tanto, ma quando subisci quattro gol diventa difficile. Ma sono convinto che reagiremo bene, e che questa sconfitta ci sta facendo male davvero. Siamo una squadra forte, che può restare ai vertici di questo campionato fino alla fine. Giusto essere criticati per aver perso, ma non dimentichiamoci quello che abbiamo fatto fino a oggi e quello che abbiamo creato anche oggi. Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Quando l'avversario tira 5 volte in porta e segna 4 volte significa che è mancata un po' di attenzione e che non è stata la nostra serata più fortunata".

(Fonte: DAZN)