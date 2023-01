Pioli: “Grossa delusione, dovevamo essere più lucidi. Campionato e Supercoppa…”

"Abbiamo fatto una partita seria, difficile contro una squadra tosta, una partita non bellissima da un punto di vista della qualità. Dovevamo essere più lucidi, aprire la difesa avversaria ma è una delusione, una grossa delusione, volevamo il passaggio, dispiace. Abbiamo concesso una sola occasione nei primi 90', poi ho fatto i cambi per provare ad avere spunti offensivi. Ci voleva più lucidità, 30' di supplementari sono tanti, siamo riusciti a prendere un gol in contropiede. Si gioca tanto? Vale per tutti. Dobbiamo ripartire con determinazione, in campionato e in Supercoppa nessuno ci aspetta, dobbiamo incidere di più. I rimpianti ci sono dopo l'espulsione, potevamo far gol ma ci vuole più qualità e velocità"