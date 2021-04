Pioli: “Superlega non ha influito. Certe cose è meglio non dirle, ma pensarle”

Il tecnico del Milan ha parlato dopo la sconfitta di questa sera a San Siro contro il Sassuolo

(ANSA) - MILANO, 21 APR - "La Superlega non ha influito, non ci siamo fatti distrarre da niente, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Il nostro cammino sarà molto difficile non ci siamo fatti distrarre da cose che non abbiamo deciso noi. Amo la libertà di parola e pensiero, certe cose è meglio non dirle e solo pensarle": il tecnico del Milan, Stefano Pioli, esclude che tra le cause del ko rimediato a S.Siro dal Sassuolo ci sia una distrazione legata alla Superlega.