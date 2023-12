Pioli: “Inter e Juve sono fortissime. Dobbiamo puntare al vertice, quelli che non lo dicono…”

Dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund, il Milan si rialza e a San Siro batte il Frosinone 3-1. Al termine della gara Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn: "Volevamo dare continuità perché era da più di due mesi che non riuscivamo a vincere due partite consecutive in campionato. Abbiamo rischiato poco se non sulla palla persa da Tomori e continuato a giocare da squadra".