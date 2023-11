Pioli: “Juve-Inter? Risultato migliore sarebbe il pari. Ma Milan deve essere continuo”

«Nella nostra testa c'era il fatto di aver perso per quattro partite. Questa vittoria ci deve dare più fiducia e forza». Stefano Pioli ha parlato della vittoria del Milan, per uno a zero, contro la Fiorentina. «Questo Milan senza identità rispetto al solito? Non sono d'accordo sull'identità. Nello studio ci sono ex giocatori e sanno che sicuramente la testa fa la differenza, abbiamo fatto una partita giusta per portare a casa il risultato», ha aggiunto l'allenatore.

«Se spero in un pari di Inter e Juve o altro? Noi dobbiamo avere ambizioni e dare continuità alla partita di questa sera e vincerne più possibili per avvicinare quelle che sono davanti. Per me il risultato migliore sarebbe il pari, ma conterà molto quello che faremo noi, mancano tante partite, ma abbiamo perso tanti punti e dovremo camminare molto più veloce noi, a prescindere da cosa fanno gli avversari. Stiamo cercando di superare un momento difficile, questa vittoria non aggiusta tutto il nostro campionato. Noi non siamo abituati a non vincere quattro gare di campionato e quindi quello che abbiamo fatto questa sera è giusto. Possiamo poi tornare a giocare con più qualità e intensità. Contava affrontare questa partita al massimo e sono soddisfatto della prestazione di stasera, era quello che dovevamo fare».