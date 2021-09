Milan, Pioli: “Siamo forti, convinti di poter vincere contro le big del campionato”

Dopo un primo tempo sofferto, il Milan di Stefano Pioli rimonta la Juventus ed esce dall'Allianz Stadium con un pareggio per 1-1

Dopo un primo tempo sofferto, il Milan di Stefano Pioli rimonta la Juventus ed esce dall'Allianz Stadium con un pareggio per 1-1. Questa l'analisi del tecnico rossonero a Sky Sport:

"Abbiamo purtroppo commesso un'ingenuità che ha permesso alla Juventus di andare in vantaggio. Ma la squadra ha giocato e ci ha creduto, crescendo nel secondo tempo. Non ho dubbi che la mia sia una squadra forte, lo stiamo dimostrando in questo inizio di stagione. Al completo il gruppo è forte e può giocarsela contro tutti. L'anno scorso, contro le big del campionato, speravamo di vincere. Oggi siamo convinti di poter vincere".