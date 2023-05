Pioli: “Leao? Se sarà convocato, è perché potrà giocare. Derby grande chance”

Le parole del tecnico: "Guarderò negli occhi i giocatori: non importa il passato, conterà solo quello che faremo domani e al ritorno"

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così del derby di questa sera: "Per Leao dobbiamo aspettare mercoledì: era previsto che martedì facesse un lavoro sul dritto, oggi verrà qua, non sappiamo ancora. Se verrà convocato, sarà disponibile per giocare: poi deciderò cosa fare. Il derby è una grande opportunità, ce la siamo conquistata con un cammino importante.