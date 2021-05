Milan, Pioli: “Champions e secondo posto meritati, campionato fatto sempre al vertice”

Grazie alla vittoria per 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta, il Milan si assicura un posto in Champions League

Grazie alla vittoria per 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta, il Milan si assicura un posto in Champions League. Stefano Pioli, allenatore rossonero, parla così a Sky Sport:

"Abbiamo raggiunto questo traguardo perché l'abbiamo meritato, come abbiamo meritato il secondo posto dopo un campionato ai vertici. Siamo stati bravissimi a sfruttare questa occasione. Sono emozionato, devo ringraziare il club e i miei collaboratori. Anche i giocatori e i tifosi. La società ci ha aiutati, protetti e tutelati. Ora dobbiamo godercela. Questa settimana mi è capitato di pensare all'estate se fossimo arrivati quinti, sarebbe stata difficile. Il club sarà in grado di fare le cose per bene".