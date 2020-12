Milan, Pioli: “Orgoglioso ma non abbiamo vinto nulla. Mercato? Se ci saranno occasioni..”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così della vittoria contro la Lazio che vale il primo posto:

“Per noi sono sempre occasioni per vincere, quando vinci una partita così contro una squadra forte è giusto stare insieme. C’è stata molta soddisfazione, sono orgoglioso della mia squadra che sta facendo qualcosa di importante”.

IBRAHIMOVIC – “Un campione come lui può mancare e che con lui siamo più forti ne siamo consapevoli ma stiamo sfruttando tutta la squadra. Bisogna dare meriti alla Lazio, ci ha creato difficoltà anche per colpa mia ma poi abbiamo avuto occasioni per vincerla e questo spirito ci sta dando grandi vantaggi”.

PREGI E DIFETTI – “Il merito di questi risultati è del club, è un club che ci mette nelle condizioni di lavorare bene, c’è una proprietà che ci fa stare tranquilli e un’area tecnica che mi ha messo a disposizione ragazzi forti e giovani. Mi aspetto dal 2021 delle conferme, non siamo ancora perfetti per niente. Per un certo momento oggi abbiamo perso lucidità, non possiamo sempre comandare ma non per quello dobbiamo andare in frenesia, ci sono tante cose da migliorare. Mi auguro il prima possibile di avere tutta la rosa a disposizione, oggi è stato uno sforzo incredibile perché è la decima partita in 30 giorni, siamo contenti di dare belle soddisfazioni ai tifosi, sentiamo molto questo rapporto”.

MERCATO – “C’è l’area tecnica capace e competente, se ci saranno occasioni proveremo a migliorare questo organico ma sono contento di allenare questi ragazzi giovani. Non abbiamo ancora vinto nulla, ci mancherebbe altro ma abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, questo fuoco dobbiamo tenerlo acceso. Non cambierei i miei giocatori con nessun altro, e Calhanoglu è uno di questi. Può crescere, è fantastico ed è intelligente. Sa attaccare la profondità, si sacrifica e per me è un top e lo voglio a questo livello. Rinnova? Credo che si trovi bene qui con i compagni, sono sicuro che c’è volontà che rimanga ma mi auguro che si possa andare in quella direzione lì”.