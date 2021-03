Rivali – Milan, Pioli: “Scudetto? Tutto ancora da decidere, pensiamo al Napoli”

Il Milan domani sera scenderà in campo a San Siro contro il Napoli conoscendo già il risultato di Inter e Juventus

"Il Napoli è una squadra con grande qualità, gioca un gran calcio, ma ha passato tante difficoltà Nonostante questo è una delle migliori del campionato e non sarà semplice per noi con loro. Scudetto? Il Milan deve concentrarsi solo sulla gara di domani. Noi dobbiamo vincere più partite da qui alla fine. Ne mancano 12 e abbiamo il Napoli, poi il Manchester e la Fiorentina. Tutto è ancora da decidere perché mancano tante partite. Però noi dobbiamo concentrarci sulla gara di domani per vincerla. Come siamo usciti dal periodo negativo di febbraio? Con il lavoro. Non possono essere 3 inciampi a far dimenticare alla squadra il loro valore. Si trattava di rivedere alcune situazioni e avere fiducia in noi stessi, anche se non è mai venuta meno".