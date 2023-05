Pioli: “Pari amaro, giocavamo anche contro Inter, Juve, Roma e Atalanta. Siamo arrabbiati”

Un pari amaro contro la Cremonese e Pioli non si è nascosto in conferenza stampa. Il tecnico del Milan, dopo l'uno a uno riacciuffato nel finale a San Siro, ha sottolineato: «Pari che brucia perché è una brutta frenata? Sì, è una brutta frenata questa. Un pari che non ci soddisfa e dovremo trasformare la delusione in determinazione per le prossime partite perché in campionato non stiamo ottenendo i risultati venuti. Se c'è un perché? Tutte sono partite decisive, mancano sei partite alla fine del campionato. Non giocavamo solo contro la Cremonese ma anche contro Inter, Juve, Atalanta, Roma».